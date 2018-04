Dief steelt fles whisky en drinkt meteen vierde leeg 14 april 2018

De politie pakte gisteren rond 10.30 uur een 28-jarige man op die een fles whisky had gestolen in een speciaalzaak voor sterke drank in de Koningsstraat in Oostende. De winkeluitbater had de man achtervolgd toen hij hem betrapte en belde de politie toen hij het spoor kwijtraakte. De patrouille kon de dief aantreffen. De man had al een vierde van de fles leeggedronken. De man, die van Poolse afkomst beweerde te zijn, kon bovendien geen geldige identiteitsdocumenten voorleggen. Hij werd opgepakt en in de cel geplaatst in afwachting van een beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken. (BBO)