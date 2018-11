Dief schrikt van waslijst beschuldigingen 28 november 2018

Een man uit Oostende heeft aan de strafrechter in Brugge toch nog uitstel gevraagd om een advocaat te zoeken. K.D. schrok immers toen hij hoorde dat hij vervolgd werd voor liefst achttien diefstallen. "Het gaat om een hele reeks diefstallen tussen 18 oktober vorig jaar en 22 oktober dit jaar", sprak de procureur. "Hij pleegde diefstallen in dertien winkels en werd telkens betrapt via camerabeelden. Hij werd ook al eens geklist met een gestolen auto. En aan het station in Oostende werd hij betrapt toen hij een bromfiets wilde stelen. Hij ontkent altijd alles, maar in zijn woning werden wel degelijk bewijzen gevonden." De procureur eiste een strenge effectieve celstraf. Pas toen K.D. dat hoorde,vroeg hij uitstel om een advocaat te zoeken. Hij komt op 18 december opnieuw voor de rechter. (JHM)