Dief opgepakt, maar kompaan gevlucht 19 november 2018

De politie van Oostende heeft zaterdag een dief opgepakt, die samen met een kompaan meermaals had toegeslagen in het centrum van de badstad. Volgens de politie hadden de twee zaterdagmorgen eerst flessen drank en een rugzak buit gemaakt uit een winkel op de Albert I-Promenade. Wat later, iets voor 11 uur, doken ze op in de Adolf Buylstraat. Een man zag hoe de twee enkele goederen probeerden te stelen uit zijn bestelwagen, waarop ze zonder buit wegvluchtten. Maar wat later sloegen ze nog toe in de Kleine Weststraat. Daar stalen ze een plooifiets en een rugzak met laptop uit een bestelwagen. De patrouilles doorzochten de buurt en konden een van de twee mannen oppakken in de Langestraat. Het gaat om een 30-jarige Tunesiër. De tweede man kon ontkomen en wordt opgespoord. Het onderzoek naar mogelijke andere feiten gaat intussen verder. (BBO)