Dief neemt de benen 21 maart 2018

In de Poststraat heeft een man gisterenavond een dief betrapt die wilde inbreken in zijn wagen. De eigenaar van de auto was aan het werk aan een gebouw en zag de dief aan zijn auto prutsen. Hij ging kijken en klopte op de ruit, waarna de dief de benen nam. (JHM)