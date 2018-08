Dief met dieventas gevat in Inno 14 augustus 2018

In de Inno in de Kapellestraat in Oostende werden zondag rond 16 uur twee mannen betrapt op diefstal. Hun dieventas was binnenin bekleed met zilverpapier zodat de detectoren geen alarm zouden slaan. Het personeel belde de politieen eens ter plaatse kon een patrouille een van de twee verdachten vatten. De verdachte bleek illegaal in het land en werd ter beschikking gesteld van Dienst Vreemdelingenzaken. (BBO)