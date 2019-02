Dief heeft enorm veel pech, wanneer gestolen fiets van politie-inspecteur blijkt te zijn Siebe De Voogt

21 februari 2019

14u27 0 Oostende Een 32-jarige Oostendenaar staat in de Brugse rechtbank terecht voor liefst zes diefstallen en inbraken. Twee jaar geleden had James D. wel bijzonder veel pech, toen een fiets die hij net had gestolen van een politie-inspecteur bleek te zijn.

De man zou op 15 juni 2017 een fietstochtje door Oostende gaan maken. Hij had z’n tuig tegen de gevel van z’n woning gezet om nog iets uit de wagen te gaan halen. James D. zag z’n kans, greep de fiets en vluchtte weg. De politie-inspecteur zette meteen de achtervolging in. “Het waren taferelen uit een Amerikaanse film”, pleitte zijn advocate donderdagmorgen in de Brugse rechtbank. “Mijn cliënt kreeg hulp van een andere bestuurder en zelfs werkmannen verlieten hun werf om de beklaagde mee te helpen achtervolgen.” D. kwam uiteindelijk ter hoogte van de Kinepolis ten val op de tramsporen. De politie-inspecteur probeerde hem in de boeien te slaan, maar werd gespuwd in z’n gezicht en aan z’n haar getrokken. “Hij heeft bij de arrestatie een rugletsel opgelopen, waar hij vandaag nog steeds last van heeft.”

Resem feiten

De fietsdiefstal bleek niet het enige feit van James D. te zijn. Op 7 mei 2017 ging hij in de Delhaize aan de haal met een fles wijn. Bij z’n vlucht duwde hij de winkeldetective tegen de muur. In de nacht van 28 op 29 mei brak de dertiger samen met enkele anderen binnen in het Vrijzinnig Centrum De Fakkel in Bredene. “Ze verbrijzelden een raam aan de voorzijde en konden zo de kunst- en expositieruimte betreden”, vertelde de procureur. “Hun plan was om een schilderij te stelen, maar dat was te groot en kon niet door het raam. Op de plaats delict trof het labo een bloedspat aan van de beklaagde.”

Die wist van geen ophouden en brak de volgende nacht ook binnen in de woning van de nieuwe vriend van z’n ex. Op 25 mei ging hij op een plooifiets aan de haal met een plant uit de opslagplaats van een bloemenzaak en in juli graaide hij een bewakingscamera mee uit de inkomhal van een appartementsgebouw. James D. hangt voor alle feiten samen een gevangenisstraf van 18 maanden boven heet hoofd. Hij liep de voorbije 12 jaar al een tiental veroordelingen op. “Ik heb meer dan 10 jaar een amfetamineverslaving gehad”, sprak de Oostendenaar donderdagmorgen. “Maar op vandaag gaat het beter. Ik ben niet meer dezelfde persoon.” Mogelijk komt D. ervanaf met een voorwaardelijke celstraf. Uitspraak op 21 maart.