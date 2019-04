Dief gooit met steen autoruit in: schadeclaim van 2.171 euro JHM

09 april 2019

Een 19-jarige man van Tunesische origine riskeert 10 maanden cel omdat hij op 8 december in Oostende een diefstal pleegde in een auto. A.N. had met een steen een zijruit ingeslagen van de auto en verdween met een rugzak. De opgeroepen politie kon de man in de nabijheid van de wagen snel oppakken en ook de rugzak kon gerecupereerd worden. “De schade aan de wagen bleef niet beperkt tot de autoruit”, sprak de advocaat van de burgerlijke partij. Door het versplinterde glas was er ook schade in het interieur. De schadeclaim is daarom 2.171 euro.” Daar was de advocaat van A.N. het niet mee eens. “Het slachtoffer zei meteen na de diefstal zelf dat er naast de ruit geen schade op te merken was. Mijn cliënt beseft dat hij fout is. Hij zal bij zijn vrijlating terugkeren naar Tunesië want hij beseft dat hij hier geen kansen meer heeft.” Vonnis op 14 mei.