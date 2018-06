Dief demonteert autobanden, maar laat zich betrappen op internet 12 juni 2018

02u40 0

Cassandra Hebestreit (35) uit Oostende heeft zich gisterenmorgen rond 8 uur twee keer in de ogen gewreven voor ze in haar gloednieuwe wagen wilde stappen. Tot haar ontsteltenis had een dief de vier wielen gehaald van haar Opel Adam, die in een doodlopend zijstraatje van de Vergunningenstraat stond geparkeerd. "Ik trof mijn wagen aan op vier stenen. Bovendien is het chassis beschadigd door de krik en de stenen", vertelt ze. De vrouw deed aangifte bij de politie en liet haar auto takelen. Ook zette ze een oproep tot getuigen op het internet. "Die had meteen succes. Twee pientere jongeren zagen dat iemand dezelfde banden te koop had aangeboden op het internet. Mijn banden zouden intussen terecht zijn, maar het onderzoek van de politie loopt nog", aldus Cassandra. (BBO)