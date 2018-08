Dief aan de haal met (lege) kassa 23 augustus 2018

In een kapsalon in de Koninginnelaan is een dief gisteren rond 8 uur aan de haal gegaan met de kassa. De zaakvoerder was eventjes achteraan in de zaak toen de dief toesloeg. Er zat geen geld in de kassa. De zaakvoerder belde de politie, die een proces-verbaal opstelde en de diefstal onderzoekt. (BBO)