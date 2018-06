Diamant voor Gentil en Christiane 15 juni 2018

Gentil Vandecasteele (86) en Christiane Boudt (81) hebben hun 60ste huwelijksverjaardag gevierd in restaurant Groeneveld in Oostende. Het echtpaar kreeg één dochter, Annick, één kleindochter, Tina, en twee achterkleinkinderen, Michiel en Zita. Gentil werkte als typograaf in drukkerij Unitas in Oostende en tien jaar bij Roularta in Roeselare. Christiane was vele jaren in de horeca aan de slag. Gentil is ook al jaren seingever op sportwedstrijden. Christiane werkt graag in de tuin en houdt van het invullen van kruiswoordraadsels.





(COGHE)