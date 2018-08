Diaken biedt luisterend oor na ziekenhuisverblijf 23 augustus 2018

Iedereen wil na een ziekenhuisopname graag weer zo snel mogelijk thuis zijn. Maar soms verloopt die overgang niet zo gemakkelijk. Een bezoekje van een medemens kan dan een wereld van verschil maken. Vanuit die gedachte is het 'interlevensbeschouwelijk initiatief' ontstaan. Diaken Luc Boudens werd door het bisdom Brugge halftijds aangesteld om het initiatief gestalte te geven. Wie dat wenst, kan na een ziekenhuisopname contact opnemen met Luc via lucboudens.zinzorg@gmail.com of via het nummer 0476/39. 02.04. Een bezoek is gratis. (LBB)