Deze zomer vliegen naar Manchester en Londen?

Kan je komende zomer vanuit Oostende vliegen naar de Engelse grootsteden Londen en Manchester? De directie van de luchthaven voert momenteel intensieve gesprekken met een niet nader genoemde luchtvaartmaatschappij. "De plannen om tegen de zomer een nieuwe lijn op te starten zijn concreet", zegt CEO Marcel Buelens. "Het zou mooi zijn als we zowel Londen als Manchester aan ons aanbod kunnen toevoegen." Intussen zit de luchthaven ook op infrastructureel gebied niet stil. De inrichting van een nieuwe 'family room' in de vertrekhal, goed voor zo'n 250 plaatsen, is gestart en ook de werken aan de gevel zitten in de laatste rechte lijn. Er wordt ook werk gemaakt van een extra bagageband en binnenkort is ook een tweede bagageafhandelaar, Fenair, in Oostende actief. (TVA)