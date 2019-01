Dertiger pleegt ene diefstal na de andere: nu voor 17de keer veroordeeld, deze keer voor 18 feiten JHM

15 januari 2019

11u30 0 Oostende Een 31-jarige man uit Oostende blijft de reeks veroordelingen voor diefstallen aaneenrijgen.

In de rechtbank van Brugge kreeg Kenneth D. nog eens 15 maanden cel en 1.600 euro extra straf voor een reeks van 18 diefstallen. Het is in totaal zelfs al de 17de keer dat hij veroordeeld werd wegens diefstallen. D. zegt zelf dat hij in en vicieuze cirkel zit van druggebruik en geldtekort waardoor hij gaat stelen om drugs te kunnen kopen. Vorig jaar kreeg hij nog maar 2 jaar cel voor identieke feiten, daar doet hij nu nog eens 15 maanden bovenop. Meestal werd hij op heterdaad betrapt op camerabeelden. Zo pleegde hij diefstallen in 13 winkels, onder meer in Okay, Delhaize, Colruyt en Action. Hij werd ook al eens geklist met een gestolen Daihatsu waarop nog eens gestolen nummerplaten waren gemonteerd. En drie dagen voor die feiten werd hij aan het station in Oostende betrapt toen hij een bromfiets wilde stelen. Telkens vijlde hij de kentekenplaten af om de voertuigen door te verkopen.