Dertiger die zeker 30 vrouwen oplichtte en pluimde, riskeert zwaardere straf in beroep: “U bent een onverbeterlijke recidivist” Jeffrey Dujardin

12 april 2019

13u27 0 Oostende Een 36-jarige man uit Oostende riskeert in het Gentse hof van beroep een zwaardere straf. Irfan O. lichtte jarenlang zwakbegaafde vrouwen op die hij ook genadeloos pluimde. In totaal werden meer dan dertig vrouwen in zijn val gelokt.

De man, afkomstig uit Oostende, kon vijf jaar lang zijn gang gaan, tot hij in november 2018 werd opgepakt door de politie in zijn thuisstad. Er liep een arrestatiebevel tegen hem omdat hij negen jaar cel moest uitzitten. Die celstraf kreeg Irfan O., een man van Turkse afkomst die perfect Nederlands spreekt, in twee delen. De man had in 2017 al vier jaar effectief gekregen voor 25 slachtoffers, maar werd toen niet onmiddellijk aangehouden. Hij bleef ook gewoon doorgaan. Ook na 2017 maakte hij minstens nog eens 10 slachtoffers. Hij kreeg er in oktober nog eens vijf jaar extra voor, deze keer wél met onmiddellijke aanhouding. Tegen die straf ging de man in beroep.

De procureur-generaal in beroep vond die straf te weinig. “Hoe heb je het liefst dat ik u noem? Meneer Bruine?”, vroeg de procureur-generaal zich af. Hiermee verwees hij naar de schuilnaam van de man, ‘Jonas Bruine’, waarmee hij op Facebook en datingsites met behulp van een gladde tong personen oplichtte. Hij probeerde zo snel mogelijk een relatie met de slachtoffers aan te gaan om zo tot bij hun geld en bezittingen te komen.

De procureur-generaal vorderde een straf van acht jaar cel voor de man. “Na uw veroordelingen ben je onmiddellijk opnieuw begonnen. U bent een onverbiddelijke recidivist, de beste plek voor u is in de gevangenis. U pleegde tien nieuwe feiten, tien maanden cel per feit vind ik genoeg. Zo komen we uit op acht jaar cel.” De zaak wordt verder behandeld op 11 september.