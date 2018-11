Dertiger die bejaarde vrouw overviel in cel voor diefstal 16 november 2018

Een 32-jarige man uit Oostende zit in de cel nadat hij woensdag op heterdaad werd betrapt bij een diefstal van elektromateriaal in de Fnac in Brugge. De verdachte gebruikte geweld om te kunnen vluchten, maar werd toch ingerekend. K.J. komt in aanmerking voor identieke diefstallen bij Electro Depot Belgium in Oostende. Bij de diefstal van twee laptops gebruikte hij dinsdag ook daar geweld om zijn vlucht te verzekeren. De man werd aangehouden door de onderzoeksrechter en zit in de cel. Hij zal zich binnenkort moeten verantwoorden voor de rechtbank. K.J. is alles behalve aan zijn proefstuk toe en wordt nog steeds verdacht van een brutale overval op zondag 24 juni op de 78-jarige Jacqueline Benoot uit Oostende. Die zaak is nog steeds hangende. (MMB)