Dertig extra jobs voor luchthaven dankzij terugkeer vrachtmaatschappij ANA 04 juli 2018

02u36 0 Oostende De Britse cargomaatschappij ANA komt terug naar de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge omdat de brandstofprijzen er intussen goedkoper zijn. Wekelijks staan er drie vluchten gepland, samen goed voor dertig extra jobs.

Cargomaatschappij Ana verliet Oostende in 2014 na zeven jaar en verhuisde naar Luik. Andrew Leslie van ANA zei toen dat de brandstof te duur was. "We verhuizen vooral om financiële redenen. De brandstofprijzen in Luik zijn goedkoper dan in Oostende omdat ze daar met een pijplijn werken. In Oostende moeten ze de brandstof aanvoeren. Als je weet dat we miljoenen liter brandstof nodig hebben, dan weet je dat dit een belangrijke beslissing is." Maar nu liggen de kaarten anders, onder meer omdat de luchthaven sinds 2016 met Taftnet een andere brandstofleverancier heeft. Recent besliste ANA dan ook om terug te keren naar de kust om er een tweede Belgische hub uit te bouwen. Marcel Buelens, CEO van de luchthaven, is tevreden. "ANA is een algemene cargomaatschappij die vooral op Afrika vliegt. Vorige week stonden er al twee vliegtuigen in Oostende en ook deze week zijn ze actief op onze luchthaven. Ze voorzien een drietal vluchten per week, goed voor 25.000 ton 30.000 ton." Anavliegt met Boeing 747-400-toestellen.





"Dat ANA terugkomt naar Oostende, is een goeie zaak voor de tewerkstelling", stelt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a). "Als je weet dat 100.000 ton goed is voor 100 jobs, dan zorgt de komst van ANA voor 25 tot 30 bijkomende jobs voor de luchthaven." (TVA)