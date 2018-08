Derde Retro Beach in Wellingtonrenbaan 17 augustus 2018

Retro Beach is morgen toe aan de derde editie op de Wellingtonrenbaan in Oostende. Het bekende concept is een samenwerking tussen Bonzai, Cherry Moon & Ultim Events. Tickets kosten 29 euro en zijn verkrijgbaar via winkels Fnac, Primera-winkels en www.retro beach.be. "Ook voor deze editie zullen we twee zalen gebruiken. In de mainroom staan Looney Tune, dj Ghost, Cj Bolland, Bonzai All Stars, Jones & Stephenson, Franky Kloeck, Yves Deruyter, Zolex en Youri Parker. In de foyer mag je Dimitri Cooman, dj George's, Quincy, Airwave, CP, Mike Thompson & Alain Faber en Jan verwachten", laat de organisatie weten. Ook via de Facebookpagina Retro Beach Belgium vind je meer info. (TVA)