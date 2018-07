Derde keer, goede keer: stalkende ex opgepakt 05 juli 2018

02u41 0

Een 44-jarige man heeft dinsdagnacht zijn ex-vriendin herhaaldelijk lastiggevallen aan haar woning in de Sint-Paulusstraat in Oostende. De politie moest verschillende keren ter plaatse komen, maar de man vertrok telkens opnieuw voordat de patrouille was aangekomen. "Bij een derde oproep kon de betrokkene alsnog worden gevat. Hij werd meegenomen naar het commissariaat. Daar bleek dat hij nog stond geseind voor andere feiten", aldus Carlo Smits van de lokale politie Oostende. De man was ook in het bezit van twee messen, die als verboden wapens werden beschouwd. Het parket beslist nu over een eventuele vervolging. (BBO)