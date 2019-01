Denk mee na over toekomst Raversyde Provincie vraagt burgers om ideeën Leen Belpaeme

14 januari 2019

19u04 0 Oostende De provincie werkte in het najaar een startnota uit over de toekomst van provinciedomein Raversyde in Oostende. Zo wordt onder meer nagedacht over een nieuw centraal onthaalgebouw en een betere ontsluiting van de musea ANNO 1465 en Atlantikwall. Tot 15 maart kan iedereen nu zijn mening geven over de toekomstige invulling van het domein.

De startnota, opgemaakt door de deputatie van de provincie, is een eerste stap om te komen tot een toekomstvisie voor Raversyde. Een van de punten die aan bod komen, is de toegang en de circulatie. De provincie is al langer vragende partij voor een betere toegang naar het domein, ook via de kustbaan. Momenteel is het domein immers moeilijk bereikbaar voor bezoekers die met de tram komen omdat er vanop de Zeedijk geen volwaardige toegang is. Er zijn plannen om het domein vanaf daar te ontsluiten via een nieuwe noordelijke toegangspoort met een onthaalplein. De zuidelijke toegangspoort, die momenteel dienst doet als hoofdtoegang, zou beter verbonden moeten worden met het centrale onthaalgebouw, zodat er een duidelijke noord-zuidas ontstaat tussen de twee toegangspoorten. Verder wordt ook onderzocht of de toegang voor auto’s naar deze ingang rechtstreeks kan gebeuren via de Nieuwpoortsesteenweg in plaats van via de rotonde aan de Kalkaertweg.

De provincie wil verder nog een nieuw centraal onthaalgebouw waarin zowel het onthaal voor ANNO 1465 als voor Atlantikwall kan samengebracht worden. De gebouwen op het domein liggen verspreid, wat de werking bemoeilijkt. Er moet een oplossing gevonden worden voor het tekort aan ruimtes en voor de huidige versnippering. De werkplaatsen voldoen nu niet aan de wettelijke vereisten en ook de onthaalfunctie zit verspreid over twee gebouwen, één aan ANNO 1465 en één aan Atlantikwall. In een centraal onthaalgebouw zou ruimte voorzien kunnen worden voor de cafetaria, leslokalen, vergaderzalen en kantoren. Het bestaande onthaalgebouw van ‘ANNO 1465’ zou omgebouwd kunnen worden tot depotruimte, een expertisecentrum voor wetenschappelijk onderzoek en een conciërgewoning. Verder zou het bunkerhuis aan de Duinenstraat omgebouwd kunnen worden tot een educatieve ruimte voor onder andere workshops en expo’s.

Inspraak

De provincie West-Vlaanderen wil de bevolking betrekken bij het opmaken van de toekomstplannen en organiseert daarom een periode van publieke raadpleging en een inspraakmoment op zaterdag 26 januari in OC Ter Yde in Oostende tussen 13.30 en 16 uur. De inspraakperiode loopt vanaf nu tot en met vrijdag 15 maart. Dan kunnen geïnteresseerden de start- en procesnota inkijken in het provinciehuis Boeverbos (Sint-Andries), in de Stadsbalie Oostende en via de website www.west-vlaanderen.be/prupraversyde. Burgers kunnen hun ideeën kenbaar maken via de website, per e-mail of brief of tijdens het inspraakmoment op zaterdag 26 januari. Daarna worden de ideeën en adviezen van burgers en adviesinstanties verzameld en verwerkt tot een nota die de verdere focus van het project bepaalt.