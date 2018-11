Delphine Boël laat heisa achterwege met workshop voor mindervaliden in Oostende Bart Boterman

10 november 2018

12u26 0 Oostende Kunstenares Delphine Boël (50) vond vrijdagavond de tijd om een kunstworkshop te geven voor mensen met een beperking. Boël was haar rustige maar gefocuste zelf, weg van alle aandacht rond het vonnis over de verplichte DNA-afname van haar vermeende biologische vader koning Albert II. Ze werd voor de tweede keer uitgenodigd door mu-zee-um vzw, die met LABO DE LUX creatieve workshops voor mentaal gehandicapten organiseert.

“Toen ze mij een tweede keer vroegen, twijfelde ik niet. De ontvangst was erg hartelijk. De mensen hier zijn zo eerlijk en liefdevol. Ze benaderen je zonder vooroordelen”, reageert Boël. In haar typische abstracte stijl werd het een schilderij van 20 vierkante meter, betekend en beschilderd met letters en symbolen door de deelnemers.

“Mijn kunst is vaak geïnspireerd door problemen in het leven. Het schilderij is opgebouwd uit beginletters van woorden die de mensen boos maken. Een iemand tekende bijvoorbeeld een A van afscheid”, aldus Boël. Een medewerker van mu-zee-um moest wel tolk spelen voor de instructies, want Boël praatte in het Engels.