Delhaize schenkt 12.000 euro aan Okidoo en 't Kapoentje 02 maart 2018

Supermarktketen Delhaize schenkt 12.000 euro aan het goede doel. Organisaties Okidoo en 't Kapoentje krijgen elk 6.000 euro toegestopt. De opbrengst is afkomstig van de verkoop van de wijn 'Cuvée Oostende', waarbij per verkochte fles 1 euro naar het goede doel ging. De actie werd voor het eerst opgestart in 2013. In samenwerking met KV Oostende wordt nu opnieuw witte, rode en rosé wijn aangeboden. Ook dit keer is 1 euro van de opbrengst voor een goed doel, de vzw Duinhelm. Die ondersteunt en begeleidt personen met een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd.





(TVA)