Deens windmolenbedrijf MHI Vestas opent nieuw kantoor in haven Oostende Leen Belpaeme

11 januari 2019

18u03 0 Oostende Het Deense bedrijf MHI Vestas Offshore Wind heeft een nieuw kantoor geopend in de Oostendse haven in aanwezigheid van de Deense ambassadeur Karsten Vagn Nielsen. Het bedrijf staat in voor het onderhoud van 244 windmolens tegen 2020 en was dan ook aan uitbreiding toe.

“Deze nieuwe vleugel biedt plaats voor onze nieuwe medewerkers. Ondertussen is de kaap van 100 jobs overschreden in onze Belgische vestiging,” zegt Aart Bark, regionaal directeur MHI Vestas België. Het bedrijf wordt zo de grootste werkgever in de offshore wind sector van Haven Oostende. De turbines van MHI Vestas staan op elk Belgisch windpark dat door Parkwind uitgebaat wordt: Northwind (72 turbines), Belwind (55 turbines) en Nobelwind (50 turbines). Op het Norther windpark komen 44 windturbines en in 2019 is Northwester II gepland, er komen dan nog 23 turbines van maar liefst 9,5 MW bij. MHI Vestas zal tegen 2020 vanuit Haven Oostende 244 windturbines van verschillende productiecapaciteiten monitoren en onderhouden. De Oostendse haven stond in voor de investering van 2 miljoen euro. Er is een capaciteit van 1300 m² aan kantoorruimte. “We proberen proactief in te spelen op de groei van de windmolenbedrijven door te investeren in de nodige infrastructuur zodat de huidige bedrijven kunnen uitbreiden en we ook nieuwe partners kunnen aantrekken”, licht Dirk Declerck, CEO van de Oostendse haven toe.