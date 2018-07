Dealers verdelen 10 kilo heroïne 19 juli 2018

Drie mannen uit Oostende staan in de strafrechtbank terecht omdat ze in een periode van vijf jaar 10 kilogram heroïne zouden hebben verdeeld in de stad. Vooral hoofdbeklaagde S.B. wordt geviseerd. Hij zou de heroïne zelf gaan ophalen zijn bij twee beruchte dealers uit Rotterdam. Die hadden tientallen klanten in heel West-Vlaanderen en verdeelden minstens 211 kilogram. Zij werden vorige week naar de strafrechter doorverwezen. S.B. fungeerde eerst 3,5 jaar als chauffeur van een andere grote dealer om zijn eigen gebruik te bekostigen maar begon dan op zichzelf. De procureur eist liefst 261.000 euro terug van de man, die met zijn kind op een appartement leefde. S.D. was een van zijn afnemers en riskeert 2 jaar cel. Hij daagde niet op. P.V. tot slot riskeert 18 maanden cel. Hij wordt vervolgd omdat hij heroïne bezat en soms in opdracht van S.B. ging ophalen. "Wat kan ik zeggen?", zei S.B. "Het is wat uit de hand gelopen en ik liet me meeslepen. Ik kan de naam van die grote dealer niet zeggen, want anders vrees ik voor mijn leven als ik uit de cel kom." Vonnis op 26 juli. (JHM)