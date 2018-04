Dealers verbergen coke in Frisk-doosjes 10 april 2018

02u32 0 Oostende Het Openbare Ministerie heeft celstraffen tot 6 jaar gevorderd voor tien Albanezen die op grote schaal cocaïne dealden in onder meer Brugge, Oostende en Roeselare. Ze zouden een omzet van honderdduizenden euro's gedraaid hebben. "Al is dat wellicht slechts het topje van de ijsberg", sprak de procureur.

Het onderzoek naar de bende ging op 22 november 2016 van start, toen bij de politie info binnenliep over de praktijken van de bende. Uit het telefonie-onderzoek bleek dat zij er alles aan deden om onder de radar te blijven. "De dealers gebruikten valse namen en verwisselden onderling vaak van schuiladres", stelde de procureur in de Brugse rechtbank.





"Om de pakkans te verkleinen hanteerde de bende een rotatiesysteem, zodat eenzelfde dealer niet lang in dezelfde stad aan het werk was."





De Albanezen draaiden volgens het parket in twee jaar tijd een omzet van honderdduizenden euro's, al werd benadrukt dat wellicht slechts het topje van de ijsberg ontdekt werd. "Het geld werd naar Albanië versluisd via onder meer Western Union. Het mag duidelijk zijn dat deze mannen grote hoeveelheden cocaïne aan de man brachten. Eén van de dealers werd geklist met 53 pakjes van 1 gram, verpakt in een doosje van Frisk-muntjes. Een andere beklaagde stuurde op Nieuwjaar gelukwensen naar liefst 200 afnemers. Van hun klanten trokken ze zich niets aan. Deze bende leverde zelfs drugs in het AZ Sint-Jan, aan een man die er opgenomen was om af te kicken." Op 5 juli vorig jaar viel de politie binnen in schuilhuizen in Oostkamp, Roeselare en Nieuwpoort.





Acht verdachten werden in de boeien geslagen en aangehouden door de onderzoeksrechter. Twee bendeleden werden enkele maanden later gearresteerd, toen bleek dat zij de handel van hun kompanen hadden verdergezet terwijl die al in de gevangenis zaten. Het Openbaar Ministerie vorderde voor de dealers celstraffen tussen 40 maanden en 6 jaar. De beklaagden vroegen een mildere straf.





(SDVO)