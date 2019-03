Dealers krijgen celstraffen tot 3 jaar: “Dit was geen kleinhandel, eerder een grootwarenhuis” Siebe De Voogt

18 maart 2019

13u18 0 Oostende Twee Algerijnen hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 3 jaar gekregen, waarvan de helft met uitstel, voor de verkoop van 8 kilogram cocaïne en 4,8 kilogram cannabis in Oostende. Ook twee koeriers werden veroordeeld.

“Dit is geen kleine winkel, maar eerder een grootwarenhuis.” De Brugse strafrechter gaf de twee Algerijnse dealers vorige maand nog een veeg uit de pan. Hij verklaarde maandagmorgen in totaal 151.800 euro aan drugsgeld verbeurd. De twee mannen verkochten met de hulp van de twee koeriers in anderhalf jaar tijd 8 kilogram coke en 4,8 kilogram cannabis. Het onderzoek ging van start toen de politie begin vorig jaar lucht kreeg van taxichauffeur Benny D. uit Zandvoorde. Uit het telefonieonderzoek bleek dat hij koerier was voor Mohamed K. en Hamza R.

“Bij een huiszoeking in hun appartement op de Zeedijk in Oostende vond de politie cannabis en cocaïne en een som geld”, sprak de procureur. Samen met ook nog een tweede koerier zouden de Algerijnen tussen 1 januari 2017 en 2 mei vorig jaar druggebruikers in Oostende en omstreken bevoorraad hebben. Mohamed K. en Hamza R. kregen 3 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Benny D. werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 18 maanden. Een tweede koerier kreeg bij verstek dan weer 2 jaar cel. Volgens de advocaat van Mohamed K. kreeg zijn cliënt onderdak bij z’n landgenoot op voorwaarde dat hij cannabis zou verkopen. De Zandvoordse taxichauffeur ontkende dat hij een koerier was.