Dealende student niet gestraft: te mooie toekomst bij Gaultier 25 mei 2018

Een 23-jarige student uit Parijs werd door de rechter in Brugge niet gestraft voor nochtans opvallende feiten. Op het Ostend Beach Festival in Oostende vorig jaar slaagde de man erin om drugs te verkopen aan een agent. De twintiger was vanuit de Franse hoofdstad naar het festival gekomen om drugs te verkopen. Hij was in het bezit van cocaïne, ketamine en 95xtc-pillen. Zodra de student de 95 pillen in het zakje toonde, werkte de agent de student tegen de grond en sloeg hem in de boeien. "Van malchance gesproken", sneerde de rechter gisteren. De man riskeerde 9 maanden cel, maar de rechter gaf hem de gunst van de opschorting. Hij kwam immers persoonlijk van Parijs voor zijn proces en blijkt een voorbeeldige student. Hij loopt momenteel stage bij het gerenommeerde modehuis van Jean-Paul Gaultier. De rechter wilde hem die toekomst niet afnemen. (JHM)