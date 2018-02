Dealende ouders ook betrokken bij grotere drugszaak 24 februari 2018

Een ouderpaar uit Oostende, dat al drie jaar cel riskeert voor dealen aan minderjarigen aan de schoolpoort, hangt een nog zwaardere straf boven het hoofd. De raadkamer verwees D.D. en S.R. door naar de rechter, omdat ze betrokken raakten in een nog veel groter drugsdossier. Het koppel werd in november opgepakt. In Rotterdam waren twee Marokkanen geklist, die grote hoeveelheden drugs hadden verdeeld in West-Vlaanderen. Het gaat om twee grote vissen die meer dan honderd klanten hadden. Nu blijkt dat het koppel een van die grote klanten was. Ze kochten drugs in de periode van september 2016 tot november 2017. Op 8 maart wordt die zaak ook behandeld. Wat het dealen aan minderjarigen betreft, was de rechter eerder al niet mals. "Ik kots echt van jullie. Jullie zijn twee grote smeerlappen", stelde ze. De twee kinderen van het koppel zijn al geplaatst. (JHM)