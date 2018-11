Dealende moeder riskeert twee jaar cel 09 november 2018

Een moeder van twee zonen riskeert twee jaar cel, omdat ze jarenlang drugsverslaafd was en zelfs 3,6 kilogram cannabis en wat speed dealde. L. is tegenwoordig wel afgekickt van haar verslaving, maar dat heeft zware gevolgen gehad op haar leven. "Mijn twee zonen worden opgevoed door en krijgen onderdak van mijn 74-jarige vader", vertelde ze de rechter. "Hij kan hen momenteel een veel stabielere levenssituatie bieden dan ik tot nu kon." L. was namelijk 20 jaar gebruikster en werd vorig jaar op een pijnlijk moment opgepakt. Haar zoontje zou net met de spelers van KV Oostende mogen opdraven in een match die uitgezonden werd op televisie. L. zat klaar voor haar tv om dat moment op te nemen toen de politie binnenviel en haar arresteerde. "Sindsdien zijn mijn ogen opengegaan", zei ze. De rechter erkende dat de vrouw nu grote inspanningen leverde. Vonnis op 13 december. (JHM)