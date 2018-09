De stad als canvas tijdens Drawing Days RONDREIZEND FESTIVAL WIL IEDEREEN AAN HET TEKENEN KRIJGEN LEEN BELPAEME

05 september 2018

02u34 0 Oostende Het cultuurseizoen in Oostende gaat eind september van start met Drawing Days. Het reizende festival wil zoveel mogelijk mensen aan het tekenen krijgen. Dat kan op tientallen plaatsen in de stad. "Oostende is het canvas", zegt schepen Bart Plasschaert (CD&V).

Na Gent, Antwerpen, Leuven en Hasselt meert het nomadische tekenfestival Drawing Days nu aan in Oostende. Het festival vindt plaats van 28 tot 30 september. Samen met bijna zeventig lokale organisatoren zullen er op verschillende plaatsen in Oostende mensen aan de slag gaan met potlood, papier, inkt en andere tekenmaterialen. De organisatie roept iedereen op om mee te doen en Oostende om te toveren tot één groot atelier vol ideeën en spektakel.





"Het festival trekt zowel naar musea, cultuurhuizen en galeries als naar de straat. Oostende is het canvas", vertelt schepen Bart Plasschaert (CD&V). Er zijn in totaal 67 activiteiten. Zo zullen meer dan tachtig tekenaars ramen opfleuren in de binnenstad. Bezoekers zullen alle tekeningen kunnen bewonderen tijdens de Window Walk. "Drawing Days is een internationaal tekenfestival dat ondertussen al in 25 landen georganiseerd wordt. Dit wordt de zesde Belgische editie", zegt Marianne Sneijers van Kunstwerkt. "De bedoeling is om iedereen aan het tekenen te krijgen, of je nu ervaring hebt of niet", zegt ook Lukas De Block van Kunstwerkt.





ZAZA

Heel wat Oostendse tekenaars werken mee aan het festival. "De Oostense cartoonist ZAZA, bekend van ondermeer De Morgen, trekt met verf en tekenmateriaal naar het Leopoldpark waar hij zich zal uitleven op de bomen. Een dorre tak wordt bijvoorbeeld een gezicht dat je aanstaart", zegt De Block nog. Zelf aan de slag gaan kan ondermeer op post-its of op folie in de Kiosk van het Leopoldpark. Je kan ook experimenteren met Spilliaert in de Venetiaanse Gaanderijen. Wie tussendoor nood heeft aan een koffietje, kan terecht in koffiebar Oode, waar Frank Daenen koffiedoodles maakt op een meeneembekertje. Bij Horizon Educatief kan je windpainting uitproberen. Voor de durvers is er dan weer een 3-gaten-tattoosalon in de bibliotheek. Steek je hand door één van de gaten en je krijgt een (tijdelijke) tattoo op je arm.





Op zondag 30 september wordt ook opnieuw een cultuurmarkt georganiseerd. Dit jaar voor het eerst op twee locaties: De Grote Post en Mu.Zee. "Verschillende organisaties zullen op die markt het beste van zichzelf laten zien. In totaal bieden zestig verenigingen een activiteit of informatie aan. Mu.Zee zet die dag gratis de deuren open en vier verenigingen zullen daar iets organiseren", vertelt schepen Plasschaert. Elf organisaties zetten op die dag ook hun deuren open.