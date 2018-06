De Schorre heeft eerste Blokart-piste in Europa 18 juni 2018

De Blokart-piste in Sportpark De Schorre is afgelopen weekend officieel geopend in aanwezigheid van meter Emma Plasschaert en peter Sébastien Godefroid. De piste is uniek voor Europa. Bij Blokart wordt een kar met drie wielen en een zeil aangedreven door de wind. De sport werd tot nu alleen op het strand beoefend, maar in de zomer is het verboden om op het strand te rijden. Ook in de winter is de sport afhankelijk van laagwater.





Nicolas Boel zag in 2005 voor het eerst een Blokart-piste in Nieuw-Zeeland. "Toen kwam het idee dat we ook zo'n piste konden aanleggen in Oostende. Het is weliswaar pas toen Arne Deblauwe schepen van Sport werd dat het dossier in een stroomversnelling is gekomen. De piste kon aangelegd worden op de berg in De Schorre. We konden gelukkig rekenen op financiële steun van de provincie en de aanleg werd gerealiseerd in samenwerking met FARYS/TMVW."





De piste werd aangelegd in een afgekeurd hockeyveld in kunstgras. "Hoe meer we er op rijden, hoe beter de piste zal zijn." De Belgian Blokart Club telt vijftig leden. "We zijn nu niet meer afhankelijk van laag water of het zomerseizoen om iets te organiseren." (LBB)