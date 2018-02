De Lijn zoekt 50 nieuwe chauffeurs 26 februari 2018

De Lijn zoekt in West-Vlaanderen dit jaar ruim 50 nieuwe buschauffeurs. De focus ligt op de kuststreek en de regio Kortrijk-Ieper. Om nieuwe krachten te vinden, houdt De Lijn op 3 maart een jobdag in Sint-Niklaas en Grimbergen. Daarnaast rekruteert de vervoermaatschappij ook online via haar jobsite delijn.be/jobs. "Aan de kust gaan geslaagde starters aan de slag als buschauffeur, maar ze kunnen op termijn en na testen de bus combineren met de Kusttram. Dat maakt een job in die regio extra afwisselend", zegt Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. (LBB)