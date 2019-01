De Kust is tevreden over de kerstvakantie Leen Belpaeme

04 januari 2019

16u38 0

De toeristische sector aan de kust kijkt tevreden terug op de kerstvakantie. Westtoer schat in dat zo’n 550.000 dagtoeristen de kust bezocht hebben gedurende de twee vakantieweken. Tot vandaag zijn al 460.000 dagtoeristen naar zee gereisd. Voor het laatste weekend verwacht de Kust nog zo’n 90.000 dagtoeristen. “De vele evenementen in alle kustgemeenten hebben gezorgd voor een unieke vakantiesfeer. Meer dan ooit houden de Belgen in de kerstvakantie van de Kust. De feestdagen zijn een goeie reden voor een korte vakantie. Met de zee als authentiek decor presenteert de toeristische sector telkens opnieuw een bijzonder mooi aanbod”, aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer.

Topper voor de hotels was eindejaar met een bezetting van circa 90 procent. “Met oudejaar op maandagavond was dit een soort verlengd topweekend met een hotelbezetting van circa 90 procent. De weekends zijn goed voor een bezetting van 80 à 85 procent. In de midweeks noteren we zo’n 65 procent. Na nieuwjaar werd het iets rustiger dan in de eerste week”, zegt Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels.