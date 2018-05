De Korre opent makerslab HUB 17 mei 2018

Jeugdhuis De Korre in de Longchamplaan opende haar makerslab, genaamd HUB, met de focus op ondernemen en 'future skills'. Jongeren krijgen er steun en materiaal om eigen projecten en ideeën te verwezenlijken. Ze kunnen er werken met elektronica, houtbewerking en papier of ze kunnen er solderen of programmeren. "We richtten een ruimte in waar jongeren vaardigheden en ideeën kunnen ontplooien", zegt projectverantwoordelijke Dieter De Vuyst. "In het lab willen we jongeren samenbrengen die graag nieuwe dingen uitproberen. Naast individuele projecten realiseren kunnen ze ook helpen aan projecten georganiseerd door HUB. Zo bouwen de leden al een maand een diepvries om naar een arcadekast. Ook maakten we samen al een werkbank. Naast en door middel van het lab willen we de ondernemingszin bij jongeren prikkelen en ondersteunen. Zo zullen we ons aansluiten bij de jeugdhuizencoöperatie 'Haven'. Hierdoor geven we jonge ondernemers de ruimte en tijd om op een veilige manier te experimenteren met hun eigen ondernemend project. Ze leren ondernemen en krijgen financiële omkadering en administratieve ondersteuning om hun business alle kansen te geven", besluit De Vuyst. Zo zijn er in Vlaanderen al tientallen ondernemingen gestart door jongeren. HUB krijgt steun van de Vlaamse Overheid en het stadsbestuur. (TVA)