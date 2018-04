De Graankorrel herrijst als Organic Vision 14 april 2018

Op het Mijnplein 10 opent Organic Vision haar deuren. Het macrobiotisch-vegetarisch restaurant is een voortzetting van het bekende restaurant De Graankorrel, dat in de Edith Cavellstraat gevestigd was.





De Graankorrel opende in 1979 de deuren met zaakvoerders Wilfried Cavey en Simonne Vanderwal. In 2003 werd Larisa Levitskaya de nieuwe eigenares. Ze ging in de leer bij Simonne en Wilfried en studeerde aan het Europese Macrobiotische Instituut van Michio Kushi. "Al onze gerechten worden bereid zonder gluten, lactose, suiker, gist of eieren. Er is een grote vraag naar dit soort keuken. Het zit duidelijk in de lift. Het komt er gewoon op neer om iedereen te laten kennismaken met gezonde en simpele voeding, of je nu intolerant bent of niet." Op de menukaart staan huisbereide theeën, uitgebreide ontbijten, lekkere lunch en speciale desserts. Sommige gerechten worden versierd met eetbare bloemen. "Op deze nieuwe locatie kunnen we veel meer klanten ontvangen en ons aanbod uitbreiden. Vanaf mei kan je hier ook terecht voor een compleet detoxprogramma van een tot vijf dagen met aangepaste voeding en massages. We openen dan onze wellness met infraroodsauna en cryo-sauna, waarvan die laatste werkt op basis van koude."





Organic Vision is open van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 18 uur.Info: https://organic.vision of 059/323.005. (TVA)