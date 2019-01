De Franse bulldog van Tommelein heet Maggie! En dat vindt minister De Block een hele eer... Leen Belpaeme

28 januari 2019

Burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) deed maandagmorgen een opvallende onthulling op Radio 2. Hij vertelde er dat zijn dochter Camille twee jaar geleden een Franse bulldog kreeg voor haar verjaardag. De naam van de viervoeter klinkt iedereen heel bekend in de oren. Het waren zijn kinderen die 2 jaar geleden de naam Maggie kozen voor hun pup. Tommelein belde toch even naar zijn Open VLD-collega in Merchtem, met de vraag of minister De Block dat wel ok vond. Zij vond het een hele eer, zo blijkt. Tommelein verklapte de naam tijdens de burgemeestersmarathon van Radio 2 in Kortrijk. Hij vertelde daar ook nog dat hij het toch een beetje spijtig vond dat hij is gestopt als minister, ook al doet hij zijn job als burgemeester ook heel graag.