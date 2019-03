De Efteling strijkt neer in Oostende met De Sprookjessprokkelaar Leen Belpaeme

22 maart 2019

16u27 0 Oostende In de paasvakantie komt de Efteling naar Oostende met de familiemusical De Sprookjessprokkelaar. Het gaat om een exclusieve samenwerking waarbij het Kursaal voor de gelegenheid aangekleed wordt in de Eftelingsfeer.

De Efteling gaat elk jaar op tournee met de musical die in het Nederlandse park heeft gespeeld. Dit jaar komt de musical voor het eerst ook naar Oostende van 7 tot 9 april met in totaal vijf shows. “Met de voorstellingen willen we tijdens de paasvakantie gezinnen met kinderen aantrekken. De Efteling staat voor een sterk merk en heeft een zeer kwalitatieve reputatie op het vlak van theaterproducties. We gaan voor een volledige beleving in het Kursaal”, zegt voorzitter Bart Tommelein. Het Kursaal zorgt voor enkele sprookjesachtige extra’s en aankleding. “Er zullen verschillende bewoners uit de Efteling aanwezig zijn als animatie en in de verschillende decors kan je poseren voor de foto. De kinderen mogen verkleed komen naar het Kursaal en zullen zich gratis kunnen laten schminken in hun favoriete sprookjesfiguur”, licht adjunct-directeur Gwendoline Nys nog toe.

Naast de vaste cast zullen ook tien grootouders en hun kleinkind een gastrol spelen. Elke dag zijn er andere mensen die deelnemen. De mensen worden telkens ’s morgens ontvangen, ze krijgen een kleine repetitie en spelen dan mee in de voorstelling. Er werd hiervoor een oproep gedaan en de Efteling selecteerde uiteindelijk zelf enkele mensen uit de regio om de gastrollen in de vullen.

