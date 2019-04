De Efteling komt naar zee: onze vijf tips voor de start van de paasvakantie Leen Belpaeme

05 april 2019

03u00 0

Tip 1: OOSTENDE

Efteling aan zee

Dit weekend wordt het startschot gegeven voor De Efteling aan Zee. De Efteling komt naar Oostende met de familiemusical De Sprookjessprokkelaar. Leef mee met de 12-jarige Sterre, die met haar opa aan de rand van het bos woont. Als haar enige boek letterlijk stuk is gelezen, wijst opa haar op de verborgen sprookjesbibliotheek in het verlaten kasteel. Er zijn in totaal vijf shows van 7 tot 9 april. Het Kursaal zorgt voor een feeërieke aankleding. De kinderen mogen verkleed komen naar het Kursaal en zullen zich gratis kunnen laten schminken in hun favoriete sprookjesfiguur.

Info via www.kursaaloostende.be. Tickets kosten 35, 29, 24 of 19 euro.

Tip 2: BLANKENBERGE

The Scabs

The Scabs houden op 6 april halt in het cultuurcentrum van Blankenberge tijdens hun tournee The Scabs – Forty Years. De Boemel in Scherpenheuvel was de jeugdclub waar de vroegste versie van The Scabs veertig jaar geleden hun eerste concert speelden. Vandaag treedt de rockband nog altijd op met alle hits. Van debuuthit So Called Friends over Stay en Hard Times tot Robbin’ the Liquor Store, She’s Jivin en Turn it Up. En het zal heus niet altijd akoestisch zijn, wel integendeel: het worden wederom rockshows die geen fan zal willen missen. De band heeft voor de gelegenheid zelfs enkele verrassingen in petto.

Meer info op http://www.blankenberge.be. Tickets kosten 25 euro.

Tip 3: DIKSMUIDE

Opening kinderboerderij ’t Land van Vlierbos

Dit weekend opent ’t Land van Vlierbos in Diksmuide met een café met streekproducten en een kinderboerderij. Je kan er proeven van artisanale producten en drankjes. Het is elke woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag open van 11 tot 19 uur. Bij het café is er een kinderboerderij met koeien, schapen, geiten, varkens, konijnen, cavia’s en bijen. Je kan er de stallen bezoeken en langs de weide lopen. De kinderboerderij is elke weekdag open van 8.30 tot 16 uur en in het weekend van 11 tot 19 uur. Nog leuk voor kinderen is de belevingstocht die op 11 april op het programma staat. Wie tussen 8 en 10 jaar is, kan een dromenvanger knutselen en een landschap van natuurgeluiden samenstellen. Inschrijven gebeurt via info@tlandvanvlierbos.be. Meer info op de Facebookpagina LandvanVlierbos.

‘t Land van Vlierbos, IJzerdijk 41 in Kaaskerke (Diksmuide)

Tip 4: GISTEL

Bezoekje aan de Oostmolen

Op zondag 7 april vanaf 11 uur is iedereen welkom op de site van de Oostmolen in de Warandestraat. Het Shantykoor uit Blankenberge komt op bezoek met folkmuziek. Een glaasje cava en Oostendse oesters maken het geheel compleet. Doorlopend zijn er geleide bezoeken aan de werkende molen. De Oostmolen is een van de belangrijkste trekpleisters van Gistel. De historische molen - de eerste vermelding dateert al van 1302 - noteerde in 2018 maar liefst 1.750 individuele bezoekers en twintig groepsbezoeken. De molen is een tot torenkotmolen omgebouwde staakmolen waar zowel olie als graan worden bewerkt. Tot oktober is de molen elke zondag te bezoeken.

Om 11 uur aan de Oostmolen, Warandestraat 29

Tip 5: BRUGGE

Urban Art Festival

Op zaterdag 6 april is de tweede dag van URB – Urban Art Festival Brugge. Het Entrepot bestookt bij deze gelegenheid de Brugse binnenstad met gedurfde expo’s, muziek, performances, dans en poëzie. Het epicentrum van URB is de Burg en De Tank, in het hartje van Brugge. Het URB-programma is heel veelzijdig, van live modeltekenen in wassalons tot drag queenshows, maar ook hiphop eist een groot deel van het programma op. Vijf Brugse wassalons zetten hun deuren open voor tentoonstellingen van fotografie tot mode. Zes Brugse cafés organiseren dan weer een cafétour met optredens, feesten en expo’s.

http://www.urb.be