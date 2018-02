Daniël 'Knol' Decorte nieuwe Prins en Keizer Carnaval 20 februari 2018

Daniël Decorte (57), ook gekend onder de bijnaam Knol, mag zich Prins Carnaval noemen na de grootse carnavalshow van De Orde van de Kloeffe. De vrachtwagenchauffeur en bekend gezicht van carnavalcafé Westrozebeke in de Torhoutsesteenweg haalde het van de andere kandidaat, Jaan Cavens. Knol werd ook gekroond tot Keizer Derde Leeftijd. Eerder al werd Kelly Klütsch verkozen tot Prines Carnaval Prins 2017, Den Elvis, werd opgenomen in de Orde van de Kloeffe. Jaan Cavens is ook volgend jaar kandidaat.





(TVA)