Danick Minne nieuwe voorzitter van Henri Serruysziekenhuis Leen Belpaeme

17 februari 2019

13u44 0

De algemene vergadering van het Henri Serruys ziekenhuis heeft Danick Minne (Open Vld) aangesteld als nieuwe voorzitter van de campus Henri Serruys. Hij wordt hierdoor ook ondervoorzitter van het fusieziekenhuis AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. “Ik zetel al sinds 1994 in de raad van bestuur van het ziekenhuis. Een ziekenhuis besturen is geen alledaagse materie. Ik ben tevreden dat ik na jaren ervaring op te doen deze nieuwe uitdaging mag aangaan”, zegt Minne. Björn Anseeuw (N-VA) wordt ondervoorzitter. De raad van bestuur bestaat verder uit Bart Tommelein (Open VLD), Natacha Waldmann (Groen), An Castelein (CD&V), Vanessa Vens (sp.a) en Patrick Devyt (Vlaams Belang).