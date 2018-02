Dampkapbrand snel geblust 06 februari 2018

02u46

In de Eduard Hammanstraat in Oostende brak zondagavond rond 18.20 uur brand uit in een woning. De bewoonster was aan het koken toen de dampkap plots losschoot en naar beneden viel. Daar vatte hij vuur. De buurman kon de dampkap met een brandblusser blussen. De brandweer kwam wel nog langs om de situatie te controleren. (JHM)