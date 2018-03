Damesboetiek Au Nouveau Chic sluit na 72 jaar GEBOUW UIT 1896 VERDWIJNT VOOR NIEUWE APPARTEMENTEN TIMMY VAN ASSCHE

02u27 0 Oostende Dameskledingzaak Au Nouveau Chic sluit in april na maar liefst 72 jaar. "Vrouwen die hier als 18-jarige voor het eerst binnenstapten, zijn op hun 70ste nog altijd klant", vertelt zaakvoerster Catherine Depuydt.

In de Alfons Pieterslaan 18, op de hoek met de Ieperstraat, opende in 1946 Au Nouveau Chic. Nu komt er een einde aan de uitbating. Catherine Depuydt (62) is eigenares en zaakvoerster. "Het gebouw zelf dateert van 1896. Mijn grootouders, Georges en Elsa Depuydt, leerden mekaar kennen op deze locatie. Toen was dit nog Café Jerôme, een zogenaamd 'café chantant'. Mijn grootouders waren uitbaters van hotel Norfolk in de Koninginnelaan 31. Maar in de Tweede Wereldoorlog werd het hotel met de grond gelijkgemaakt en vluchtten Georges en Elsa naar Biarritz, Frankrijk. Ze kenden de badplaats goed vanuit hun toeristische expertise. In 1946 keerden ze terug naar Oostende en kochten ze met hulp van vrienden het huidige gebouw. Aanvankelijk werden er kledij en juwelen verkocht. Na een nieuwe BTW-wet haalden ze de juwelen uit het aanbod." De ouders van Catherine, Gilbert en Gilberte, namen de zaak over. "Ik was lesgeefster, maar stapte in 1986 in de zaak."





Au Nouveau Chic presenteert stijlvolle dameskledij voor een ouder publiek.





Authentiek

"De klanten komen van overal uit België, sommigen zelfs uit Amerika. Uiteindelijk werden veel klanten ook kennissen. Dames die als 18-jarige hier binnenstapten en nu 70 jaar zijn, komen nog steeds." Meer nog dan de kledij springt de inrichting van de zaak in het oog. "Bijna alles is authentiek: de houten toonbank, het visgraatparket, de paskamers, kasten en lades, inkom en rekken, en pafonds van 4,5 meter hoog", stelt Catherine. Boven de inkom zie je 'RC810', het ondernemingsnummer of 'régistration de commerce'. In de etalage pronkt een beeld van een groene kikker. "Dat is wel speciaal", lacht Catherine.





Uitverkoop

"Mijn grootvader liet het maken. Het is een knipoog naar onze achternaam: Depuydt, 'pûde', pad, kikker. Mensen noemden opa - en de winkel - steeds bij achternaam, vandaar. Veel passanten vroegen me al of ze het beeldje kunnen aanschaffen. Maar het erfstuk is niet te koop! Ik heb er dan maar een bordje bijgeplaatst."





In april stopt de winkel definitief. Daarna wordt het pand gesloopt en komt er een appartementsgebouw op. "Afscheid nemen doet pijn. Ik woon hier al van toen ik kind was. Maar ik ben geen driemaal zeven meer, hé. Mijn man - die me altijd steunde - en ik hebben geen kinderen, er is niemand om de zaak over te nemen. Ik wil mijn klanten bedanken, net als mijn medewerkster Martine Samyn, die hier dertig jaar vol overgave werkte." Au Nouveau Chic houdt nu een uitverkoop.