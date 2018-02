Daklozenopvang breidt uit 26 februari 2018

02u45 0 Oostende De winterse daklozenopvang, in de Goedheistraat, wordt door de verwachte koudegolf deze week uitgebreid.

"Als we ons baseren op de overnachtingen van de voorbije dagen, krijgen we de indruk dat de basiscapaciteit voldoende is. Met bijvoorbeeld donderdag vijftien en vrijdag zeventien overnachtingen is het relatief rustig te noemen", stelt OCMW-voorzitter Vanessa Vens (sp.a). "Toch willen we niets aan het toeval overlaten en gaan we de noodopvang om de hoek openen. De capaciteit van de winternachtopvang wordt opgetrokken met veertien slaapplaatsen. In totaal kunnen we dan 34 mensen per nacht opvangen."





Een tweede opbouwwerker wordt opgetrommeld om alles rustig te laten verlopen. De noodopvang blijft zeker tot vrijdag van kracht, daarna volgt een evaluatie. (TVA)