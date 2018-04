Dakloze opnieuw voor rechter: "Alle zonden van Oostende op zijn nek" 27 april 2018

Een 51-jarige dakloze uit Oostende hangt opnieuw 40 maanden cel boven het hoofd voor vier inbraken en een diefstal. Op camerabeelden was te zien hoe Pascal M. op 16 augustus vorig jaar samen met zijn kompaan Mike C. twee dozen kledij naar buiten droeg uit een garage die dienst deed als opslagplaats van een handelaar. Korte tijd nadien werd het pand in brand gestoken. M. wordt verdacht van de brandstichting, net als van een reeks andere branden onder het Mijnplein en in de oude Vercamerschool. Gisteren moest hij zich enkel verantwoorden voor de diefstal en vier andere inbraken die hij twee maanden geleden zou gepleegd worden. M. wordt onder meer verdacht van een inbraak in een wassalon. De man betwist dat met klem. "Alle zonden van Oostende komen op zijn nek terecht", pleitte z'n advocaat. Pascal M. heeft al een strafblad van 7 bladzijden, Mike C. liep in het verleden al 16 veroordelingen op. Voor hem vorderde de procureur 1 jaar cel. Uitspraak op 24 mei. (SDVO)