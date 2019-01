Dakloze (54) sterft onder kusttram, trams rijden intussen weer Bart Boterman

07 januari 2019

13u23 44 Oostende In de Leopold III-laan in Oostende is maandag rond 12.45 uur een 54-jarige Oostendenaar onder de kusttram terecht gekomen. Voor het slachtoffer, die dakloos was, kon geen hulp meer baten. De omstandigheden van het ongeval zijn vooralsnog onduidelijk. Het tramverkeer is na enkele uren opnieuw opgestart.

De man belandde onder de wielen van de tram en stierf ter plaatse. De hulpdiensten konden alleen het overlijden van het slachtoffer vaststellen. De brandweer zette een scherm om het zicht te onttrekken aan voorbijgangers.

Al op sporen

Volgens de politie is het slachtoffer een 54-jarige Oostendenaar, een dakloze man. “De omstandigheden van het ongeval zijn onduidelijk. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die moet onderzoeken wat er precies is gebeurd. De man lag al op de sporen toen de kusttram aankwam. Maar wat daaraan vooraf ging, is onduidelijk”, zegt korpschef Philip Caestecker van de politie van Oostende. Mogelijk was de man onwel geworden of overleden door een hartstilstand. Daarom zal er allicht ook een autopsie volgen.

Trambestuurder in shock

De trambestuurder had het slachtoffer te laat opgemerkt en kon niet tijdig stoppen. “De bestuurder is in shock en krijgt de nodige opvang en begeleiding”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “De reizigers werden van de kusttram gehaald en moesten terugkeren naar de halte aan het station. Er werden intussen vervangbussen ingelegd. Om 16.30 uur is het tramverkeer tussen het station en de Sportstraat opnieuw opgestart”, aldus Sonja Loos.