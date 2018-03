Dak fietsenstalling zwembad moet weg om dieven te kunnen filmen 02 maart 2018

Het schepencollege heeft beslist om het dak van de fietsenstalling aan het zwembad te verwijderen. Groen is daarmee niet akkoord. "In Oostende zijn er net meer overdekte fietsenstallingen nodig, niet minder. Fietsers in Oostende moeten we verwennen en overdekte fietsenstallingen zorgen er net voor dat je je fiets beschermt tegen weer en wind", vindt Wouter De Vriendt. Volgens schepen Martine Lesaffre (Open Vld) is gebleken dat de camera heel moeilijk kan detecteren omdat hij opgesteld staat aan het zwembad. Dat zou opgelost worden als het dak weg is. Volgens De Vriendt is het een vreemde uitleg, want in andere gemeenten lukt het wel om camerabewaking in een fietsenstalling te installeren. "Waarom wordt die piste niet overwogen?" (LBB)