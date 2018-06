Dak deels ingestort door wateroverlast 02 juni 2018

Door de hevige regenval van donderdagavond heeft een woning in de Sint-Paulusstraat in Oostende zware schade opgelopen. Door een verstopte regenpijp ontstond er een enorme plas water op een plat dak boven de keuken. Het water stroomde deels binnen en plots, rond 22 uur, stortte een deel van het dak in. De brandweer kwam onmiddellijk ter plaatse om de regenpijp te ontstoppen, het dak te stabiliseren en water weg te pompen. Daarna kon het opruimen beginnen. (BBO)