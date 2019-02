Dagcentrum ’t Ponton viert 30ste verjaardag Leen Belpaeme

01 februari 2019

18u39 0 Oostende Het Centrum voor Dagverzorging ’t Ponton vierde vrijdag hun 30-jarig bestaan. De senioren konden genieten van een feestmaal en een dansmiddag. Arlette Tournoy (73), Agnes Deceunynck (82) en Raymonda Demeulemeester (77) komen respectievelijk bijna 7 , 5 en 2 jaar naar het dagcentrum.

In die tijd hebben de dames met elkaar een mooie vriendschap opgebouwd en voelen ze zich al goed thuis in het dagcentrum. Arlette kwam naar ’t Ponton na een valpartij thuis. “Vanuit het ziekenhuis hebben ze me aangeraden om naar een dagcentrum te gaan. Ik kom al van in het begin 4 dagen in de week, om zo weinig mogelijk alleen thuis te zijn. Ik kom graag, zo zit ik tussen de mensen. Thuis verveel ik me en ik heb ook steeds de angst om te vallen. Wekelijks zit ik een aantal keer op de elektrisch gestuurde fiets dat houdt mijn conditie op peil. Ik doe mee aan alle activiteiten. Heel leuk vind ik het als we op stap gaan, anders lukt het mij niet meer om buiten te komen.” Agnes kwam dan weer in het dagverzorgingscentrum terecht na het overlijden van haar man. “Ik voelde me hier snel goed, aanvankelijk kwam ik maar één dag, maar ondertussen kom ik al 3 keer per week. Ik kijk er steeds naar uit om te komen, vooral omdat ik dan in gezelschap zit. Wat moet een mens doen alleen thuis?” Ook Raymonda komt graag. “Door naar het dagcentrum te gaan kan ik mijn dagen ook zinvol invullen. Zo kan ik zeggen dat ik echt moe ben ’s avonds als ik thuis kom. Maar ik noem dat plezant moe.”