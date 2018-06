Daar zijn de maatjes weer 14 juni 2018

Voor de 43ste keer werd de Maatjeshappening georganiseerd, de traditionele opener van het maatjesseizoen. Schip Broodwinner bracht het eerste vatje jonge haringen aan wal. Tussen de 300 en 400 smulpapen wilden het glorieuze moment voor geen geld missen. Meter Wendy Van Wanten en peter Niko Geldhof waren van de partij. Actrice Janine Bischops en presentator Michel Follet maakten er opnames voor Eclips tv. Glenn Dangreau van het Maatjescomité spreekt van een succesvol event. "Als de maatjes een vetgehalte van 16 tot 17 procent hebben, zijn ze van topkwaliteit. Vorig jaar noteerden we 22 procent, vandaag spreken we van 20 procent. Ietsje minder dus, maar geen haan die ernaar kraait. Per jaar consumeren de Belgen 14 miljoen ton maatjes, de Nederlanders 70 miljoen ton." (TVA)