Daar sta je dan met je zeezicht... Flat in één klap 100.000 euro minder waard door liftuitgang pal voor raam Bart Boterman

09 januari 2019

18u09 0 Oostende Een toegangsgebouw voor de ondergrondse zeedijkparking in Oostende zorgt voor problemen. De werken aan het gebouwtje zijn stilgelegd omdat de afwerking niet voldoet aan de vergunning. Ook belemmert de betonnen constructie het zicht op zee van Elsie Achtergaele. Maar daar is wettelijk weinig aan te doen. “Het appartement is nu in een klap 100.000 euro minder waard. Nooit de kans gekregen om bezwaar in te dienen”, zegt Elsie.

Dat de werken aan de liftuitgang ter hoogte van de Louisastraat zijn stilgelegd door het stadsbestuur, is volgens bevoegd schepen Kurt Claeys (Open Vld) omwille van een foutieve uitvoering. “De verluchtingsroosters blijken aan de zijkant te zitten, maar moeten volgens de vergunning in het dak zijn verwerkt. Bovendien is het gebouw een tiental centimeter te hoog”, zegt Kurt Claeys. Toch verder werken, betekent een boete van 5.000 euro. Volgens de schepen zijn er intussen nieuwe afspraken gemaakt met de aannemer.

“De aannemer zal de liftuitgang aanpassen conform de afspraken. Het is departement Omgeving van de Vlaamse overheid die na de nodige goedkeuringen het licht opnieuw op groen kan zetten. In tussentijd wordt wel verder gewerkt aan de rest van de zeedijkparking”, aldus Kurt Claeys. De bouw en uitbating van de ondergrondse parking op de zeedijk werd voor 4,75 miljoen euro in concessie gegeven aan firma Castelein uit Veurne, die ook al Kursaalparking uitbaat. Er komen 240 parkings en 50 garageboxen. Eind 2019 zouden werken volledig klaar moeten zijn.

Zeezicht ontnomen

Het gebouwtje op de zeedijk zorgt echter nog voor meer problemen, niet in het minst voor Elsie Achtergaele (60) en haar moeder. De liftuitgang en de constructie ernaast - om uitlaatgassen af te drijven - belemmert het zeezicht vanuit hun appartement op het gelijkvloers. Maar dat de constructies voor het raam zouden staan, dat stond wél in de vergunning. “Op bewonersvergaderingen werden mijn vader, die inmiddels is overleden, en ik steeds afgescheept met loze argumenten. De vergunning was toen al een voldongen feit en er is nooit kans geweest om een bezwaar in te dienen”, getuigt Elsie.

“We dachten overigens dat het om een glazen kooi ging, maar het blijken plots twee betonnen constructies te zijn. Dat het bovendien zo veel zicht zou wegnemen, zien we nu pas”, aldus de vrouw. Haar ouders zijn er destijds komen wonen voor het zicht op zee. “Mijn moeder is intussen dement en ik ben hier elke dag om voor haar te zorgen. Bij verkoop zal is het appartement meteen 100.000 euro minder waard zijn. Ik dacht hier misschien te komen wonen voor het zicht, maar dat laatste is dus niet meer het geval”, voegt ze eraan toe.

Openbaar Domein

Schepen Kurt Claeys wist naar eigen zeggen pas te laat af van de bezwaren van Elsie. “Tijdens de vergunningsprocedure, waarvoor ik bevoegd ben, zijn er geen opmerkingen of bezwaren binnengekomen. Nadat de vergunning is afgeleverd en uitvoerbaar was, kwam mevrouw Achtergaele bij ons terecht met haar bezorgdheid. Het ontwerpdossier was in handen van Directie Openbaar Domein. Dat er iets fout gelopen is in hun communicatie of inspraak, kan ik niet ontkennen noch bevestigen”, aldus Claeys. De schepen bevoegd voor Openbaar Domein was de voorbije legislatuur Jean Vandecasteele (sp.a), maar is nu vervangen door Björn Anseeuw (N-VA).

