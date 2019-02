Daar is ‘De Stoete Ostendenoare’ weer: buste Leopold II beklad Timmy Van Assche

15 februari 2019

Actiegroep De Stoete Ostendenoare heeft alweer van zich laten horen. Dit keer werd bronzen borstbeeld van Leopold II met verf beklad.

“Terwijl de Verenigde Naties België vragen om zijn excuses aan te bieden voor hun koloniaal verleden, gebeurt er niks in Oostende. We hebben dan zelf maar ‘sorry’ geschilderd op Leopold II. We vragen dat het stadsbestuur deze buste wegneemt, zoals eerder in het Brusselse Vorst een borstbeeld werd vervangen door dat van Nelson Mandela.” Dat laatste was een actie van de ‘Association citoyenne pour un Espace public décolonial’ (ACED), die ijvert voor het verwijderen van publieke verwijzingen naar het Belgische koloniale verleden. “We hebben al stappen ondernomen om het koloniale verleden te duiden, zoals met een historisch correct infobord aan het beeld bij De Drie Gapers”, zegt cultuurschepen Bart Plasschaert (CD&V). “Het lijkt me beter om het koloniale verleden te duiden en er bijvoorbeeld lezingen over te houden, dan standbeelden te verwijderen. Er is altijd ruimte voor debat en discussie.” De stadsdiensten rukten alvast uit om de verf op te poetsen.